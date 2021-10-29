BIST 1.522
DOLAR 9,53
EURO 11,13
ALTIN 550,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Denizli'de korkunç olay! 'Kefil' kavgasında 19 yaşındaki yeğenini öldürdü

Denizli'de korkunç olay! 'Kefil' kavgasında 19 yaşındaki yeğenini öldürdü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Mustafa Avşar (55), banka kredisi için kefil olma konusu yüzünden tartıştığı yeğeni Hasan Avşar'ı (19) lavanta tarlasında göğsünden av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Abone ol

Olay, saat 17.00 sıralarında Akçapınar Mahallesi çıkışında Mustafa Avşar’a ait tarlada yaşandı. İddiaya göre, bankadan kredi almak isteyen Mustafa Avşar, kardeşi İsmail Avşar’dan kefil olmasını istedi. Ancak Hasan Avşar, babasının kefil olmasına engel oldu. Bu nedenle amca-yeğen arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştü ve Mustafa Avşar, yeğeni Hasan Avşar’ı yanında taşıdığı av tüfeğiyle göğsünden vurup kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Avşar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Avşar’ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

'Kaçtıktan sonra teslim oldu'

Olay yerinden kaçan Mustafa Avşar ise Akköy Jandarma Karakolu’na teslim oldu. Avşar’ın ilk ifadesinde, yeğeninin babasına kefil olması konusunda engel olduğunu, bu sebeple aralarında tartışma çıktığını, kendisini tehdit ettiğini ve çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de öldürdüğü sevgilisinin cesediyle emniyete gitmişti! Bakın neden öldürmüş
Kocaeli'de öldürdüğü sevgilisinin cesediyle emniyete gitmişti! Bakın neden öldürmüş
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Kayseri'de anne ve babasını eve kilitleyip kabusu yaşattı! 2 saat...
Kayseri'de anne ve babasını eve kilitleyip kabusu yaşattı! 2 saat...
Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri bugün ücretsiz olacak! Karar Resmi Gazete'de
Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri bugün ücretsiz olacak! Karar Resmi Gazete'de
Kolombiya'da köylülerce alıkonulan 200 asker serbest bırakıldı
Kolombiya'da köylülerce alıkonulan 200 asker serbest bırakıldı
Çevre Bakanlığı'nın ismi değişti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu
Çevre Bakanlığı'nın ismi değişti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu
Yine bakan toto başladı! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün görevden alınacağı iddia edildi
Yine bakan toto başladı! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün görevden alınacağı iddia edildi
Cemevleriyle ilgili yeni düzenleme geliyor! Cemelerinde görevli dedelere maaş bağlanacak
Cemevleriyle ilgili yeni düzenleme geliyor! Cemelerinde görevli dedelere maaş bağlanacak
DEAŞ iddiasıyla 6 kişi ile 7 şirketin mallarına el kondu! Resmi Gazetede'de yayılandı
DEAŞ iddiasıyla 6 kişi ile 7 şirketin mallarına el kondu! Resmi Gazetede'de yayılandı
ABD'nin Florida eyaleti Başkan Joe Biden'e dava açtı
ABD'nin Florida eyaleti Başkan Joe Biden'e dava açtı