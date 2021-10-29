BİM, Migros, Şok, CarrefourSA ve A-101'e 2.7 milyar lira 'fahiş fiyat' cezası kesildi!

Fahiş Fiyat soruşturmasında Son Dakika haberi geldi. Rekabet Kurumu tarafından zincir marketlerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 5 zincir markete idari para cezası verilmesine karar verildi.

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Rekabet Kurumu, zincir marketlere yönelik yürütülen 'fahiş fiyat' soruşturmasında, 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında idari para cezası uygulandığını açıkladı. Rekabet Kurulu, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Hangi market ne kadar ceza aldı?

Rekabet Kurumu'nun zincir marketlere kestiği para cezaları şöyle:

- BİM'e 958,1 milyon TL

- CarrefourSA'ya 142,5 milyon TL

- Migros'a 517,7 milyon TL

- Şok Marketler'e 384,4 milyon TL

- Yeni Mağazacılık'a (A101) 646,6 milyon TL.

Tedarikçi firma sıvı yağ şirketi Savola Gıda'ya da 22,2 milyon TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığına kanaat getirdi

Rekabet Kurumu'nun Covid-19 salgını sürecinde perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirildi. Buna göre 5 büyük zincir market arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı ve doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşılmasıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine karar verildi.

Kurul: Fiyatlar tüketici aleyhine yükseltilmesi sağlandı

Fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığına karar veren Rekabet Kurumu, rakip fiyatlarının yükselmemesi halinde ürün ve/veya bölge özelinde süratle hayata geçirilen fiyat indirimleri ve/veya tedarikçiye iade faturası kesmek gibi cezalandırma stratejileri yoluyla teşebbüsler arasındaki danışıklılığa uyumun sürekli olarak gözetildiği, böylelikle 5 büyük zincir marketin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla yine 4. maddenin ihlal edildiğine karar verildi.

İki gün önce sözlü savunma yapmışlardı

İki gün önce, Rekabet Kurulu'nda salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapılmıştı.

Sektör temsilcileri savunmalarında, salgın süresince artan maliyetlere dikkat çekmişti. Temsilciler, bu süreçte ürünlerin sevkiyatı ve ithalatının kısıtlandığını, nakliye maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını belirtmişlerdi.