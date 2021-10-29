BIST 1.522
DOLAR 9,58
EURO 11,18
ALTIN 551,19
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Bugün bankalar kapalı mı 29 Ekim bankalar açık mı?

Bugün bankalar kapalı mı 29 Ekim bankalar açık mı?

Bugün Cumhuriyet'imizin 98. yaşını kutluyoruz. 2021 yılının son resmi günü olan 29 Ekim'de kamu kurumları, bankalar, noterler ve kargo şubeleri kapalı olacak. Bankacılık işlemi olan vatandaşlar 1 Kasım Pazartesi günü bankacılık işlemlerini yapacak.

Abone ol

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle cuma günü bankalar başta olmak üzere birçok kurum kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle cuma günü kapalı olacak bankaların perşembe mesaisi merak konusu oldu.

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olduğundan resmi tatil, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim tam günü kapsar. Bankalar, 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar çalışacak.

Cumhuriyet Bayramı'nda ve öncesi olan 28 Ekim’de okullar ve devlet daireleri kapalı olacak. Hastaneler hizmet vermeyi sürdürürken, eczaneler ise kapalı olacak fakat hafta sonu günlerinde olduğu gibi nöbetçi eczaneler açık olacak.

29 Ekim resmi tatil mi: 
19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
Turkovac'ın etkinliği BioNTech olanlarda da araştırılacak! Gönüllü sayısı 600'e ulaştı
Turkovac'ın etkinliği BioNTech olanlarda da araştırılacak! Gönüllü sayısı 600'e ulaştı
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Tezkereye hayır diyen CHP'nin gerekçelerinden biriydi olay iddiaya AK Parti'den açıklama
Tezkereye hayır diyen CHP'nin gerekçelerinden biriydi olay iddiaya AK Parti'den açıklama
Japonya'da 3. doz Covid-19 aşısına onay! 3 farklı aşı uygulanıyor
Japonya'da 3. doz Covid-19 aşısına onay! 3 farklı aşı uygulanıyor
BİM, Migros, Şok, CarrefourSA ve A-101'e 2.7 milyar lira 'fahiş fiyat' cezası kesildi!
BİM, Migros, Şok, CarrefourSA ve A-101'e 2.7 milyar lira 'fahiş fiyat' cezası kesildi!
Çorum'daki dehşet! Kayınvalide ve kayınbirader cinayeti sanığı: İstesem hepsini öldürürdüm
Çorum'daki dehşet! Kayınvalide ve kayınbirader cinayeti sanığı: İstesem hepsini öldürürdüm
Kılıçdaroğlu'nun kara kış fonu boş çıktı! O sorusuyu yanıtsız bıraktı
Kılıçdaroğlu'nun kara kış fonu boş çıktı! O sorusuyu yanıtsız bıraktı
Cuma mesajları yeni resimli kısa cuma mesajları sözleri derlemesi
Cuma mesajları yeni resimli kısa cuma mesajları sözleri derlemesi
Denizli'de korkunç olay! 'Kefil' kavgasında 19 yaşındaki yeğenini öldürdü
Denizli'de korkunç olay! 'Kefil' kavgasında 19 yaşındaki yeğenini öldürdü
Kocaeli'de öldürdüğü sevgilisinin cesediyle emniyete gitmişti! Bakın neden öldürmüş
Kocaeli'de öldürdüğü sevgilisinin cesediyle emniyete gitmişti! Bakın neden öldürmüş