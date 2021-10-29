Bugün noterler açık mı 29 Ekim'de noterler açık olur mu?

Bugün Cumhuriyet'imizin 98. yaşını kutluyoruz. 2021 yılının son resmi günü olan 29 Ekim'de kamu kurumları, bankalar, noterler ve kargo şubeleri kapalı olacak. Noter işlemi olan vatandaşlar 1 Kasım Pazartesi günü noter işlemlerini yapacak.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle cuma günü noterler başta olmak üzere birçok kurum kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle cuma günü kapalı olacak. 1 Kasım Pazartesi günü noter işlemleri devam edecek.

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olduğundan resmi tatil, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim tam günü kapsar. Bankalar, 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar çalışacak.

Cumhuriyet Bayramı'nda ve öncesi olan 28 Ekim’de okullar ve devlet daireleri kapalı olacak. Hastaneler hizmet vermeyi sürdürürken, eczaneler ise kapalı olacak fakat hafta sonu günlerinde olduğu gibi nöbetçi eczaneler açık olacak.

29 Ekim resmi tatil mi:

19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.