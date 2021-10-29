Antalya'da kuyumcuda dehşet! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

ANTALYA'da kuyumcu dükkanına giren kar maskeli soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtı.

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Korkunç olay, saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana geldi.Kar maskesi ile kuyumcu dükkanına giren soyguncu, silahı iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür’e doğrulttu. Bu sırada Gür ile soyguncu arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında Gür'ü göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abuzer Atakan Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Susturuculu tabanca kullanmış

Antalya'da kuyumcu dükkanı çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçan saldırganın, soygun sonrası taksiyle olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Yapılan incelemede, soyguncunun susturuculu tabanca kullandığı, bu nedenle olay sırasında silah sesi duyulmadığı belirtildi. Polis, soyguncunun bindiği taksiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Eşi sinir krizi geçirdi

Bu arada, eşinin ölüm haberini alan 2 çocuk annesi Nurcan Gür, sinir krizi geçirdi. Kuyumcu dükkanına gelen Nurcan Gür, "Sen ölmüş olamazsın, sen ölemezsin. Ben şimdi sensiz ne yaparım" diye gözyaşı döktü. Nurcan Gür'ü, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Abuzer Atakan Gür'ün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.