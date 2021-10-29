AK Parti'nin 'bilimsel değil' dediği ORC'nin son anket sonuçları bomba

Son seçim anketi sonuçları ORC Araştırma'dan geldi. AK Parti'nin 'bilimsel değil' dediği ORC'nin anket sonuçlarında Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark dikkat çekti.

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Son seçim anketi sonuçları ORC Araştırma'dan geldi. ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki4nin sosyal medya üzerinden paylaştığı sonuçlara göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark yüzde 1'e indi.

Fark yüzde 1'e mi indi?

24 Ekim - 27 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan anket sonucuna göre AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,1 olarak açıklanırken CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 40,1 olarak açıklandı.

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkının yüzde 1 olarak çıkması dikkat çekti.

Anket sonuçlarını yayınlayan Pösteki, paylaşımda "Not" olarak 2018 yılında yapılan seçim Genel Seçim İttifak oranlarını paylaştı. 2018'de Cumhur İttifakı yüzde 53,7 Millet İttifakı ise yüzde yüzde 32,6 oy almıştı.

Anketlerle ilgili Pösteki ile AK Parti sosyal medyada tartışmıştı

2018 seçim sonuçlarını en doğru bilen anket şirketi ORC Araştırma'nın Başkanı Mehmet Pösteki, AK Parti yönetiminin eleştiri oklarının hedefindeydi. AK Parti yöneticileri, Pösteki'yi 'araştırmaları bilimsel değil' diye suçlamıştı. AK Parti'nin 10 puanın üzerinde oy kaybettiğini savunan Pösteki, "AK Parti en fazla kaybettiği oyların yarısını geri alabilecektir." demişti.