BIST 1.522
DOLAR 9,61
EURO 11,19
ALTIN 553,53
HABER /  POLİTİKA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

AK Parti'nin 'bilimsel değil' dediği ORC'nin son anket sonuçları bomba

AK Parti'nin 'bilimsel değil' dediği ORC'nin son anket sonuçları bomba

Son seçim anketi sonuçları ORC Araştırma'dan geldi. AK Parti'nin 'bilimsel değil' dediği ORC'nin anket sonuçlarında Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark dikkat çekti.

Abone ol

Son seçim anketi sonuçları ORC Araştırma'dan geldi. ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki4nin sosyal medya üzerinden paylaştığı sonuçlara göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark yüzde 1'e indi.

Fark yüzde 1'e mi indi?

24 Ekim - 27 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan anket sonucuna göre AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,1 olarak açıklanırken CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 40,1 olarak açıklandı.

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkının yüzde 1 olarak çıkması dikkat çekti.

Anket sonuçlarını yayınlayan Pösteki, paylaşımda "Not" olarak 2018 yılında yapılan seçim Genel Seçim İttifak oranlarını paylaştı. 2018'de Cumhur İttifakı yüzde 53,7 Millet İttifakı ise yüzde yüzde 32,6 oy almıştı.

Anketlerle ilgili Pösteki ile AK Parti sosyal medyada tartışmıştı

2018 seçim sonuçlarını en doğru bilen anket şirketi ORC Araştırma'nın Başkanı Mehmet Pösteki, AK Parti yönetiminin eleştiri oklarının hedefindeydi. AK Parti yöneticileri, Pösteki'yi 'araştırmaları bilimsel değil' diye suçlamıştı. AK Parti'nin 10 puanın üzerinde oy kaybettiğini savunan Pösteki, "AK Parti en fazla kaybettiği oyların yarısını geri alabilecektir." demişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kocaeli'de korkunç olay! Sevgilisini öldürüp ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı
Foto Galeri Kocaeli'de korkunç olay! Sevgilisini öldürüp ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bugün devlet hastaneleri açık mı hastanede doktor var mı?
Bugün devlet hastaneleri açık mı hastanede doktor var mı?
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Antalya'da kuyumcuda dehşet! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı
Antalya'da kuyumcuda dehşet! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı
Bugün noterler açık mı 29 Ekim'de noterler açık olur mu?
Bugün noterler açık mı 29 Ekim'de noterler açık olur mu?
Kocaeli'de 'heyecanı anlatamam' deyip konuştu: En çok su içmeyi özlemişim
Kocaeli'de 'heyecanı anlatamam' deyip konuştu: En çok su içmeyi özlemişim
Fenerbahçe Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a konuk olacak! Son 2 maçta puan yok
Fenerbahçe Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a konuk olacak! Son 2 maçta puan yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Bugün bankalar kapalı mı 29 Ekim bankalar açık mı?
Bugün bankalar kapalı mı 29 Ekim bankalar açık mı?
Turkovac'ın etkinliği BioNTech olanlarda da araştırılacak! Bakanlıktan onay bekleniyor
Turkovac'ın etkinliği BioNTech olanlarda da araştırılacak! Bakanlıktan onay bekleniyor
Tezkereye hayır diyen CHP'nin gerekçelerinden biriydi olay iddiaya AK Parti'den açıklama
Tezkereye hayır diyen CHP'nin gerekçelerinden biriydi olay iddiaya AK Parti'den açıklama