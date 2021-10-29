Bugün devlet hastaneleri açık mı hastanede doktor var mı?

Bugün Cumhuriyet'imizin 98. yaşını kutluyoruz. 2021 yılının son resmi günü olan 29 Ekim'de kamu kurumları, bankalar, noterler ve kargo şubeleri kapalı olacak. Aile hekimlikleri ve sağlık ocakları da eğer varsa acil ve aşı bölümlerde hizmet verebilecek. Bunun dışında kapalı olacak.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle cuma günü devlet hastanesi olmak üzere devlete ait hastanelerde branş doktorları nöbetçi sistem şeklinde görev alacak. 1 Kasım Pazartesi günü doktorlar normal mesaisine dönecek.

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olduğundan resmi tatil, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim tam günü kapsar. Bankalar, 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar çalışacak.

Cumhuriyet Bayramı'nda ve öncesi olan 28 Ekim’de okullar ve devlet daireleri kapalı olacak. Hastaneler hizmet vermeyi sürdürürken, eczaneler ise kapalı olacak fakat hafta sonu günlerinde olduğu gibi nöbetçi eczaneler açık olacak.

29 Ekim resmi tatil mi:

19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.