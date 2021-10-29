Sıcaklık 8 derece düşüyor kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Van Antalya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Tokat, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.