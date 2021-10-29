AK Parti İstanbul İl Başkanı son anketi açıkladı! 2053'e kadar oyumuz yüzde 35'in altına düşmüyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptırdıkları son anketi ve AK Parti'nin İstanbul'da oy durumunu açıkladı. İmamoğlu'nun beğeni oranının 5 puan düştüğünü belirten Kabaktepe, "Bizim parti olarak oy oranımız yüzde 39; Cumhur ittifakı oyu ise yüzde 45-46 düzeyinde" dedi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bir grup gazeteciyle biraraya gelip yaptırdıkları son anket ve milletvekillerinin İstanbul mahallelerinde yaptıkları ziyaret sonrası hazırlanan raporları açıkladı.AK Parti İstanbul teşkilatının kendisine “30 milyon selam” hedefi koyduğunu anlatan Kabaktepe, seçime kadar İstanbul’daki 10 milyon seçmenle 3’er kez görüşmeye çalışacaklarını söyledi. Kapaktepe'nin açıklamasının ayrıntılarını Habertürk yazarı Kübra Par yazdı...

560 mahalleyi gezdiler! İl üç sorun hayat pahalılığı, işsizlik ve göçmenler

Milletvekilleri yakın zamanda şehrin 560 mahallesini gezmişler. Vatandaşın 3 konudan şikayetçi olduğunu gözlemlemişler; ekonomik koşullar, işsizlik ve göçmen sorunu.

AK Parti seçmeni de Suriyelili ve Afganlardan rahatsız

AK Parti seçmeni de Suriyeliler ve Afganlardan rahatsızmış. Özellikle pandemi döneminde kaynak ülkeler geri kabulleri yavaşlattığı için aksamalar olmuş. “Denge tutturmak zorundayız. Irkçı olamayız ama insanlarımızın rahatsızlığına da duyarsız kalamayız” diye anlatıyor.

İşadamları "aman geri göndermeyin" diyormuş

İş insanları ise tam tersine ucuz iş gücü için “Aman göndermeyin” diyormuş. “İşsizlik sorunu var ama aynı zamanda kalifiye işçi sorunu da var. Bu sorunu çözmek için yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki eleman ihtiyacını sektörlere göre tespit edip, mesleki eğitim kursları açacağız” diyor Kabaktepe.

İmamoğlu'nun beğeni oranı 5 puan düştü

“Peki oy oranınız şu an nasıl? İstanbul seçimleri yarın yapılacak olsa yine kaybeder misiniz?” diye soruyorum.

- 2 buçuk ay önce araştırma yaptırdık. Ekrem İmamoğlu’nun beğeni oranında 1 ila 5 puan aşağı doğru iniş var. 'Denedik ama olmadı' düşüncesi yaygınlaşıyor.

2053'e kadar yüzde 35'in altına düşmüyor

- Bizim parti olarak oy oranımız yüzde 39; Cumhur ittifakı oyu ise yüzde 45-46 düzeyinde. Bu tablo bize 2023’ü kazandıracak diye düşünüyorum. Hatta projeksiyon yaptık, yurt genelinde 2053’e kadar AK Parti'nin oyu yüzde 35’in altına düşmüyor.

Muhalefet seçimi kazanıp parlamenter sisteme geçse bile...

- Muhalefet dediği gibi seçimi kazanıp parlamenter sisteme geçse bile biz ya birinci partiyiz ya da bizsiz yapamazlar. Zaten Suriye Tezkeresi’ne ‘Hayır’ dedikleri için CHP tabanından bile bize oy gelecek.

'Saadet Partisi tabanından bize oy gelebilir'

Osman Nuri Kabaktepe, Saadet Partisi kökenli bir isim. 9 ay önce AK Parti İstanbul İl Başkanı koltuğuna oturması Saadet Partisi tabanına bir mesaj olarak yorumlanmıştı. Kabaktepe, "Hiçbir parti katıldığı ittifaka tüm tabanını götüremez. İttifak kurmasak bile Saadet tabanından bize oy gelebilir” dedi.

Muhafazakar kürtler bizden kopmadı!

Son olarak Kürt seçmen ile ilişkilerini soruyorum. Ne de olsa Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da kazanmasının arkasında HDP tabanının desteği önemli rol oynamıştı. Peki muhafazakar Kürtler AK Parti’den koptu mu? "İstanbul’daki en büyük Kürt partisi hala biziz. Muhafazakar Kürtler bizden kopmuş değil” diyor Kabaktepe. Deva-Gelecek etkisinin ise sahada görülmediğini söylüyor.