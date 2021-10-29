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Selçuk Bayraktar'ın hayatı Azerbaycanlı çocuklar için kitaplaştırıldı

Selçuk Bayraktar'ın hayatı Azerbaycanlı çocuklar için kitaplaştırıldı

Azerbaycan'da, Türkiye'nin ilk milli SİHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın hayatı, çocuklar için kitaplaştırıldı.

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Azerbaycanlı yazar Mehebbet Esedova, Türkiye'nin başarılı gençlerinden Bayraktar'ın hayatını, Türk dünyası çocuklarına örnek olması amacıyla kitap haline getirdi.

Esedova'nın oğlu Ali'nin dilinden giriş yapılan kitapta, sonrasında Selçuk Bayraktar'ın dilinden hayatı ve Bayraktar TB2'nin tasarım ve yapım aşamaları anlatılıyor. Azerbaycan Türkçesi ile kaleme alınan ve resimlerle süslenen kitap, 10 yaş üzeri çocuklar için hazırlandı.

Yazar Esedova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için yaptığı savaşta Bayraktar TB2'nin önemli rol oynadığını söyledi.

Bayraktar TB2'yi savaş döneminde öğrendiklerini fakat zafer dolayısıyla 10 Aralık 2022'de başkent Bakü'de düzenlenen askeri geçit töreninde yakından gördüklerini söyleyen Esedova, "Oğlum törende Bayraktar TB2'yi göstererek ne olduğunu, neden pilotunun olmadığını sordu. Eve dönünce hem Bayraktar TB2'yi hem Selçuk Bayraktar'ı araştırmaya başladık. Örnek bir hayat hikayesi olduğunu gördüm ve kaleme almak istedim. Oğluma anlattığım bu hikayeyi daha fazla çocuğun duymasını istedim. Milli ruhta yazılan, motivasyon dolu bir kitap. Vatan ve aile sevgisi anlatılıyor." dedi.

Esedova, Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin ilk uçan arabasının ismini 12. yüzyılda yaşamış bilim insanı Cezeri'ye vefa göstermek amacıyla Cezeri koyduğunu hatırlatarak "Ben de vatan savaşımızda Bayraktar TB2'nin rolünü göz önünde bulundurarak Selçuk Bayraktar'a vefa borcu olarak bu kitabı kaleme aldım. Sadece Azerbaycanlı değil, Türk dünyasının tüm gençleri ve çocukları vatana hayırlı evlat olmaları için onu örnek almalılar." ifadelerini kullandı.

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