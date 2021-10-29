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Gaziantep'te 111 yaşındaki Fatma nine Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Boyum yetmeyince...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te 111 yaşındaki Fatma nine Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Boyum yetmeyince...

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, 29 Ekim'in 98'inci yıl dönümünde eski günleri anlattı.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesi Türkbahçe Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi, 38 torunu olan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, 29 Ekim'in 98'inci yıl dönümünde cumhuriyetin ilan edildiği günü anlattı. İlerleyen yaşına rağmen bahçede çalışıp torunları ile ilgilenen Tıraş, 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan edilmesine çok sevindiklerini söyledi.

Cumhuriyetin ilanı sonrası herkesin çok mutlu olduğunu, sonraki yıllarda da hep coşkuyla kutlandığını belirten Tıraş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü günü de anlattı. Tıraş, "10 yaşındaydım, Atatürk Fevzipaşa Garı'na geldi. Boyum yetmeyince bir taşın üzerine çıkıp vagonun penceresindeki Atatürk'ü gördüm. Sarı saçı, mavi gözleriyle etrafa bakıp insanları selamlıyordu. Gar, çok kalabalık olduğu için trenden inmedi. Tren, 2 saat kadar kaldıktan sonra acı bir siren çalarak hareket etti. Bugünlerimizi Atatürk'e borçluyuz, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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