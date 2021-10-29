GSB mülakatları ne zaman? 2021 GSB mülakat yerleri ne zaman açıklanır?

GSB mülakat tarihleri araştırılıyor. Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylar sonraki süreçte GSB mülakatlarına katılım sağlayacaklar. Peki, GSB mülakatları ne zaman? İşte, ayrıntılar.

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GSB mülakat tarihleri adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylar sonraki süreçte GSB mülakatlarına katılım sağlayacaklar. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi mülakat yerleri bakanlık tarafından açıklanacak. GSB sözlü mülakat tarihi açıklamasının akabinde güvenlik ve temizlik görevlisi olabilmek için sınava katılım gösterecek olan adaylar, buradan olumlu sonuç çıkması halinde evrak teslimini gerçekleştirecekler. Peki, GSB mülakatları ne zaman? İşte, ayrıntılar.

GSB duyuru sayfası üzerinden sözlü mülakat tarihi bilgisi, 28 Ekim 2021 Perşembe gününün akşam saatlerinde belge teslimini gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. Temizlik ve güvenlik personeli alımı için yapılacak olan 2021 GSB mülakatlarına başvurulardan geçen adaylar katılım sağlayacaklar. Temizlik ve güvenlik görevlisi alımının yapılacağı GSB sözlü mülakat tarihleri bakanlık tarafından ilan edilecek. 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı adayları mülakatlara tabii tutacak. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

GSB mülakatları ne zaman:

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapıldı. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacak.

GSB mülakat yerleri hakkında son bilgi:

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü mülakat tarihleri açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.