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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: 4. ünitenin inşaat lisansı verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: 4. ünitenin inşaat lisansı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) 4. ünitenin inşaat lisansının verildiğini duyurdu.

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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, yarım asırlık nükleer serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerlediğini belirtti.

Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak olan Akkuyu NGS'de önemli bir adım atıldı ve 4. ünitenin inşaat lisansı verildi. Akkuyu, 4 ünitenin de eş zamanlı inşa edildiği dünyanın en büyük NGS inşaatı olacak."

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı süren Akkuyu NGS, Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.

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