Filistin'in Eriha kentinde saray zemininde yer alıyor görüntüler ilgi çekti

Sarayın banyosunun zemininde yer alan tabloda, bir ağacın etrafında bulunan üç ceylandan birinin aslan tarafından avlanırken, diğer ikisinin ise huzurlu şekilde hayatına devam ettiğini anlatan bir tasvir yer alıyor. Mozaikteki bu tasvirin savaş ve barışı anlattığı belirtiliyor.

Filistin Turizm Bakanlığı, yaklaşık dört buçuk yıl süren çalışmaların ardından dünyanın en büyük mozaik tablolarından biri olduğu belirtilen Eriha'daki eserin açılışı için son hazırlıkların yapıldığını duyurdu.