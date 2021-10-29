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ABD, Afganistan'a yaklaşık 144 milyon dolar ek yardım yapacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD, Afganistan'a yaklaşık 144 milyon dolar ek yardım yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'a yaklaşık 144 milyon dolar ek insani yardım yapacaklarını açıkladı.Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Net olması için söylüyorum, bu insani yardım Afganistan halkının yararına olacak, taahhütlerinden sorumlu tutmayı sürdüreceğimiz Taliban'ın değil." ifadesini kullandı.

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Ülkede süren insani krizden etkilenenlere yaklaşık 144 milyon ek insani yardım yapacaklarını belirten Blinken, böylelikle ABD'nin bu yıl ülkede ve bölgedeki Afgan mülteciler için yaptığı toplam yardımın yaklaşık 474 milyon dolar olacağını kaydetti.

Blinken, söz konusu ek yardımın kapsamlı güvenlik incelemesi ve gözlemin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kuruluşlarının yanı sıra diğer uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerine doğrudan yapılacağına dikkati çekti.

Yardımın, komşu ülkelerdeki Afgan mülteciler de dahil bölgede ihtiyaç sahibi 18 milyondan fazla savunmasız Afgan'dan bazılarına doğrudan destek sağlayacağını kaydeden Blinken, yardımla ortaklarının koruma, gıda güvenliği desteği, sağlık hizmetleri, kış şartlarına hazırlık yardımı, acil gıda yardımı sağlayabileceğine işaret etti.

Blinken, Afganistan'a komşu olan ve Afgan mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere de "Uluslararası korunma talep eden Afganlara sınırlarınızı açık tutmayı sürdürün." çağrısı yaptı.

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