Migros 'fahiş fiyat' cezasına itiraz etti! Kesinlikle kabul etmiyoruz...

Rekabet Kurulu, zincir marketlere yönelik soruşturmayı tamamladı. 5 büyük zincir market ile bir yağ tedarikçisi firmaya 2.7 milyar lira ceza kesildi. Migros, cezanın ardından açıklama yaptı...

Abone ol

Rekabet Kurulu, zincir marketlere yönelik soruşturmayı tamamladı. 5 büyük market ve 1 tedarikçiye para cezası verilmesine karar verildi. Toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verildiği bildirilirken, hangi firmaya ne kadar ceza kesildiği de öğrenildi. İlk açıklama Migros'tan geldi.

Hangi markete kaç lira ceza kesildi

Rekabet Kurulunca BİM Birleşik Mağazalar AŞ'ye 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'ye 142 milyon 469 bin 772,07 lira, Migros Ticaret AŞ'ye 517 milyon 672 bin 762,75 lira, ŞOK Marketler Ticaret AŞ'ye 384 milyon 369 bin 37,15 lira ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) 646 milyon 582 bin 329,39 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Yağ tedarikçisi firmaya da ceza

Savola Gıda ve San. Tic. AŞ'ye 22 milyon 210 bin 998,63 lira ve ayrıca "perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle" ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle de 11 milyon 105 bin 499,32 lira para cezası kesildi.

Migros'tan ceza sonrası açıklama

Migros, Rekabet Kurumu'nun verdiği para cezası için yargıya gidecek. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada açıklanan kararda şirket aleyhine yöneltilen hususların kesinlikle kabul edilmediği belirtildi. Şirket bu çerçevede, gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal hakları süresi içinde kullanılarak kararın iptali için dava açılacağını söyledi.

Açıklamada, "Migros Ticaret A.Ş., faaliyetlerini dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürmektedir. 67 yıldır koruduğumuz, müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.