Fulya Zenginer'in eşi Kuntay Tarık Evren kimdir ne iş yapar?

Oynadığı diziler, sinema filmleri ve sosyal medyada hesaplarında yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni toplayan Fulya Zenginer eşi Kuntay Tarık Evren ile birlikte bebek beklediğini duyurdu. Bu haberin ardından oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu. Peki Fulya Zenginer kim, kaç yaşında ve nerelidir?

Abone ol

Fulya Zenginer, hamile olduğunu açıkladı. 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu, haberi Instagram'dan duyurdu. Güzel haberi takipçilerine duyuran Fulya Zenginer merak konusu oldu. Peki kimdir Fulya Zenginer, aslen nereli, kaç yaşında eşi kimdir mesleği nedir?

Eşiyle ultrason fotoğraflarını paylaşan Zenginer, "Ailenin yeni üyesi bekleniyor. Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel" diye yazdı. Zenginer'in karnının büyüdüğü görüldü.2008 – 2010 yılları arasında “Küçük Kadınlar” dizisinde Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer, Ekin Türkmen, Elit İşcan, Kıvanç Kasabalı, Ahmet Levendoğlu, Burak Sağyaşar ile beraber rol aldı.

2012 – 2013 yılları arasında “Benim İçin Üzülme” dizisinde buse karakterini canlandırırken Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver, Beyazıt Gülercan, Eren Hacısalihoğlu, Sacide Taşaner, Selin Şekerci ile beraber oynadılar.2012 yılında “Sağ Salim” adlı sinema filminde Fulya Zenginer, Burçin Bildik, Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, Kenan Ece, Murat Akkoyunlu, Kamil Güler, Orçun Kaptan, Yakup Yavru oynamışlardır.2016 yılında yönetmenliğini Cem Tabak‘ın yaptığı “Seni Seven Ölsün” adlı sinema filminde Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, Durul Bazan, Ruhi Sarı, Hakan Salınmış ile birlikte rol aldı.

FULYA ZENGİNER'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2006 – 2008-Doktorlar, 2006-İki Aile, 2008 – 2010-Küçük Kadınlar, 2011-Tövbeler Tövbesi, 2012-Sağ Salim, 2012-2014Benim İçin Üzülme, 2013-El Cin, 2015-2016-Fabrika Kızı, 2016-Seni Seven Ölsün, 2016-Güzel İkili