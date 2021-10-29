BIST 1.522
DOLAR 9,60
EURO 11,20
ALTIN 555,99
HABER /  EKONOMİ
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Avro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı

Avro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı

Avro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1'lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı. Ekim ayında enflasyon, Almanya'da yüzde 4,6, İspanya'da 5,5 ve Belçika'da 5,4'e yükseldi

Abone ol

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4,1 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 23,5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,1 ile hizmetler, yüzde 2 ile enerji dışı sanayi ürünler ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enflasyon, ekim ayında Almanya'da 4,6, Fransa'da 3,2, İspanya'da 5,5, İtalya'da 3,1, Hollanda'da 3,8, Belçika'da 5,4, Litvanya'da 8,2 ve Estonya'da yüzde 7,4 olarak belirlendi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde enflasyon 2008 yılı temmuz ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

Avro Bölgesi'nde, ağustos ve eylül ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün, enflasyonun; enerji fiyatlarındaki artış, ekonomik toparlanma ile birlikte talebin artması ve tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını belirterek, "Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupa vatandaşlarını da rahatsız ediyor.


Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkati çekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da hırsızların rahatlığı görenleri hayrete düşürdü
Bursa'da hırsızların rahatlığı görenleri hayrete düşürdü
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Fulya Zenginer'in eşi Kuntay Tarık Evren kimdir ne iş yapar?
Fulya Zenginer'in eşi Kuntay Tarık Evren kimdir ne iş yapar?
ABD, Afganistan'a yaklaşık 144 milyon dolar ek yardım yapacak
ABD, Afganistan'a yaklaşık 144 milyon dolar ek yardım yapacak
Bursa'da sosyal medyaya inandı hayatını kaybetti: Ceset gibi oluyorsunuz
Bursa'da sosyal medyaya inandı hayatını kaybetti: Ceset gibi oluyorsunuz
Kocaeli’de yolcu treni kaza yaptı
Kocaeli’de yolcu treni kaza yaptı
Edirne'de ev hayali hüsranla bitti! Gerçeği öğrenince şok yaşadılar
Edirne'de ev hayali hüsranla bitti! Gerçeği öğrenince şok yaşadılar
Büyük torununu 2200 dolara küçüğünü 110 dolara satışa çıkardı
Büyük torununu 2200 dolara küçüğünü 110 dolara satışa çıkardı
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan korkutan sözler! "Koronavirüs hasar bırakıyor"
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan korkutan sözler! "Koronavirüs hasar bırakıyor"
GSB mülakatları ne zaman? 2021 GSB mülakat yerleri ne zaman açıklanır?
GSB mülakatları ne zaman? 2021 GSB mülakat yerleri ne zaman açıklanır?