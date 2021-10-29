Avro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı

Avro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1'lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı. Ekim ayında enflasyon, Almanya'da yüzde 4,6, İspanya'da 5,5 ve Belçika'da 5,4'e yükseldi

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4,1 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 23,5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,1 ile hizmetler, yüzde 2 ile enerji dışı sanayi ürünler ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enflasyon, ekim ayında Almanya'da 4,6, Fransa'da 3,2, İspanya'da 5,5, İtalya'da 3,1, Hollanda'da 3,8, Belçika'da 5,4, Litvanya'da 8,2 ve Estonya'da yüzde 7,4 olarak belirlendi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde enflasyon 2008 yılı temmuz ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

Avro Bölgesi'nde, ağustos ve eylül ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün, enflasyonun; enerji fiyatlarındaki artış, ekonomik toparlanma ile birlikte talebin artması ve tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını belirterek, "Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupa vatandaşlarını da rahatsız ediyor.



Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkati çekiyor.