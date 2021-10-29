Facebook'un adı mı değişti Meta ne demek kimin?

Facebook'un ismi değişti! Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg uzun süredir Facebook'un isminde değişiklik yapmayı istediğini belirtiyordu. Gerçekleştirilen etkinlik sonunda popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook'un adı Meta olarak güncellendi. Peki, Meta ve metaverse arasında fark var mı? Metaverse ne demek?

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Meta ne demek? Dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta isim değişikliği yapıldı. Mark Zuckerberg, uygulamanın adını Meta olarak duyurdu. Metaverse evreninden ilham alınarak karar verilen isim, sanal gerçekliğe odaklanmayı simgeliyor. İşte, meta ve metaverse anlamı...

Metaverse ne demek:

Metaverse, tüm sanal dünyaların artırılmış gerçeklik ve internetle birlikte geliştirilmiş fiziksel gerçeklik ve sanal alanın yakınsamasıyla (birleşmesi) oluşturulan kolektif bir sanal paylaşılan alanıdır. "Metaverse" kelimesi, "meta" (ötesinde anlam) ve "evren" kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. Terim, Neal Stephenson'ın 1992 tarihli bilim kurgu romanı Snow Crash'de ortaya çıktı.

Meta nedir: 'Metaverse' kelimesinden gelen Facebook'un yeni adı Meta, 'normalin ötesinde olan' anlamına geliyor. Verse ise 'evren' anlamında kullanılan 'universe'ten geliyor.

Facebook'un yarattığı yeni teknolojisinin adı böylece 'Normalin ötesinde evren' şeklinde kullanılabilir. Şirket yeni ismi hakkında, '' Metaverse, sosyal bağlantının bir sonraki evrimidir. Şirketimizin vizyonu meta evreni hayata geçirmeye yardımcı olmaktır, bu nedenle bu geleceğe olan bağlılığımızı yansıtmak için adımızı değiştiriyoruz.'' ifadelerine yer verdi.