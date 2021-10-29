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Sivas Kangal Belediyesi'nden yüzde 32’lik zam! 2022 yılında...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivas Kangal Belediyesi'nden yüzde 32’lik zam! 2022 yılında...

SİVAS’ın Kangal ilçesinde Belediye tarafından yapılan zam çalışanların yüzünü güldürdü. Kangal Belediyesi çalışanlarına yüzde 32 oranında zam yaptı.

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Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Seçildiğimiz günden beri çeşitli incelemeler yaptık. Uğraşlarımız, mücadelelerimiz oldu. İşçilerimizin durumlarını gördük. Kangal’ın çok büyük bir altyapı sorunu vardı. Onu da bitirme zamanlarında insanlarımızın, vatandaşlarımızın ve özellikle çalışanlarımızın yoğun gayretleri oldu. İşçilerimizin göstermiş oldukları bu tabiri caize milli mücadele de gösterdikleri gayreti bizde boşa saymadık. Çalışanlara önceden verilen yüzde4-5’lik zamlara layık olmadıklarını, Kangalın gelişmesi açısından en önemli faktörlerden birilerinin olduğunu düşünerek yüzde 32 oranında müthiş bir zam verdik. Sevinçle karşılandı. Onlarında hepsinin aileleri var, geçim şartları, kredi borçları, hastaları var. İnşallah ilerleyen zamanlarda 2022’de bir zaman yapmayı daha planlıyoruz inşallah’’ dedi.

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