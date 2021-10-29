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Beşiktaş'ın Hatayspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ın Hatayspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

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Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal da kadroya dahil edilirken, sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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