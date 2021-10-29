'Doların 1.5 TL'ye inme durumu var' tweetini silen Abdülhamid'in torunu sessizliği bozdu: Bir nasihatim var

'Şehzade' sıfatını kullanan Orhan Osmanoğlu, 2018 yılında paylaştığı ve sosyal medyada gündem olan "Varsa dolarınız satın. 1.5 TL'ye inme durumu var" ifadelerini kullandığı paylaşımını silmesiyle ilgili sessizliğini bozdu.

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Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, dolarla ilgili 2 Kasım 2018 tarihinde "Varsa dolarınız satın. 1.5 TL'ye inme durumu var" tweetini atmıştı. Osmanoğlu'nun 3 yıl önce attığı paylaşımı dolar yükseldikçe sosyal medyada gündeme gelmişti. Doların TL karşısında her pik yapışında sosyal medya kullanıcıları Osmanoğlu'nun paylaşımını hatırlatıyordu.



Geçtiğimiz günlerde dolar/TL kuru 9,35 seviyesine gelince Osmanoğlu, Twitter hesabından dolar tweetini silmişti. Sosyal medya kullanıcıları olayla ilgili "Osmanoğlu, doların 10 liraya doğru yaklaşmasının ardından çareyi paylaşımını silmekte buldu." yorumunu yapmıştı.







"O dönemde sayfamız heklendi"

Söz konusu 'tweet'i sildiği haberlerine ilişkin yine Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Osmanoğlu, "Kasım 2018 de dolar yorumu yaptık. Fikir beyanı anayasal haktır. Lakin bu yorumu bizim sildiğimizi söylüyor. Biz silmedik. O dönemde sayfamız heklendi. Doları tuvalet kağıdına çevirdiniz diyen ABD'liler de oldu. Sözlerimizin arkasındayız. $ bozdurarak zarar uğradık gibi Twit atanlar Bir nasihatım var, sahte hesapların sahipleri , aranızda bir Dernek kurun . Sonra mahkemeye gidin beni şikayet edin . Daha önce Derneğimizi Ankara’ya şikayet ettiğiniz gibi . Derneğiniz adını Ş.U.D.B koyun güzel " paylaşımını yaptı.