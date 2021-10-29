Şamil Tayyar'dan BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA çağrısı! Attığımız taş...

Rekabet Kurumu'nun “fahiş fiyat” soruşturması kapsamında para cezası verdiği BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA için AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan flaş bir çağrı geldi....

Abone ol

Türkiye'nin en büyüğü BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA’dan oluşan 5 zincir market ve Yudum, Egemden ve Sırma markalarının sahibi Savola Gıda’ya Rekabet Kurumu’nun “fahiş fiyat” soruşturması kapsamında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL para cezası verdi. 5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya kesilen para cezası sonrası AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar’dan bir çağrı geldi.

Şamil Tayyar'dan zincir market çağrısı

Sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şamil Tayyar, zincir marketlere ceza yağdığını söyleyerek zincir marketler için düzenleme çağrısında bulundu. Şamil Tayyar’ın BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA için yaptığı paylaşım şöyle:

“6 zincir markete toplam 2.7 milyar lira ceza yağdı. Şimdi sıra yapısal reformda. Sosyal dokumuza zarar veren, haksız rekabeti körükleyen, iş hayatını zehirleyen zincir marketlerin kuruluş/işleyiş esasları yeniden belirlenmeli. Aksi halde atılan taş ürkütülen kurbağaya değmez!”

Hangi market ne kadar ceza aldı?

Rekabet Kurumu zincir marketlere kestiği para cezası miktarları şöyle:

BİM'e 958,1 milyon TL, CarrefourSA'ya 142,5 milyon TL, Migros'a 517,7 milyon TL, Şok Marketler'e 384,4 milyon TL, Yeni Mağazacılık'a (A101) 646,6 milyon TL ... Tedarikçi firma Savola Gıda'ya ise 22,2 milyon TL para cezası verdi.