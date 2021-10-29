AND Parlamentosu'nda Türkiye rüzgarı esti

Şili, Kolombiya, Bolivya, Ekvador ve Peru’nun üye ülke, Türkiye’nin de gözlemci ülke olduğu And Parlamentosu Genel Kurulu'nda İstiklal Marşı okundu. Kolombiya'daki Genel Kurula katılan AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal; “Genel kurulda İstiklal Marşı'mızı gururla dinledik ve eşlik ettik" dedi.

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And Dağları bölgesinde yer alan ülkelerin entegrasyonu amacıyla kurulan And Topluluğu’nun yasama, danışma ve siyasi denetim organı olan And Parlamentosu Genel Kurulu Kolombiya’da yapıldı. Şili, Kolombiya, Bolivya, Ekvator ve Peru’nun üye ülke olduğu And Parlamentosu’nda Türkiye de gözlemci ülke olarak yer aldı. AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, AK Parti Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'dan oluşan Türk heyeti Kolombiya'da inceleme ve temaslarda bulundu.

Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk’ü, TİKA’nın ve Maarif Vakfı’nın Kolombiya ofislerini ziyaret eden Türk heyeti And Parlamentosu'nun Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin toplantısına katıldı. Aynı zamanda TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu Başkanvekili olan Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal; “Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nin Bolivyalı Başkanı Martha Ruiz Fiores ve Ekvadorlu Milletvekili Mitian Cisneros ile görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Türk heyetine Monteria'nın anahtarı verildi

Temasları sırasında büyük bir ilgi ile karşılanan Türk heyetine Monteria Belediye Başkanı ve Valisi tarafından şehrin anahtarı verildi ve Türk heyetinde yer alan isimler şehrin fahri hemşehrisi ilan edildi.

AND Parlamentosu başkanı yemek verdi

And Parlamantosu Başkanı Juan Pablo Letelier Morel de Türk heyeti için bir yemek verdi. Yemekte Türkiye ve And Parlamentosu ile parlamentonun üye ülkeleri arasındaki ilişkiler konuşuldu. Milletvekili Çokal; “Sayın Başkan Türkiye’ye verdikleri önemi ve değeri anlattı. Ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılması için fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

İkili görüşmeler gerçekleştirildi

Türk heyeti And Parlamentosu Genel Kurulu oturumlarına katıldı. Kolombiyalı, Şilili, Bolivyalı, Ekvadorlu ve Perulu parlamenterler ile ayrı ayrı bir araya gelerek ikili temaslar gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkilerin durumu, ülkeler arası işbirliğinin arttırılması gibi konular konuşuldu.

Genel Kurul'da İstiklal Maşı okundu

Yaklaşık 120 milyon kişinin temsil edildiği And Parlamentosu Genel Kurulu’nda İstiklal Marşı okundu. Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal; “Ülkemizden 10 bin kilometre uzakta Milli Marşımızın önemli bir organizasyonda çalınması bize gurur verdi. Hep birlikte marşımıza heyecan ve coşkuyla eşlik ettik. Burada bulunduğumuz süre içinde Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde ne kadar etkin, devletler için değerli ve önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ülkemizin geldiği bu konum için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, büyükelçilerimize, ülkemizin güzide kurumları TİKA ve Maarif Vakfı’na teşekkür ediyorum” dedi.