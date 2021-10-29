Miçotakis kafayı Türkiye ile bozdu AB'ye çağrı yaptı Türkiye'ye karşı sert olun

Almanya Şansölyesi Merkel, veda ziyaretleri kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Miçotakis, düzenlen ortak basın toplantısında Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısı yaptı.

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Almanya'da yeni hükümet kurulana dek başbakanlığa vekalet eden Angela Merkel, G20 ve BM'nin iklim zirvelerine katılması öncesi Atina'ya veda ziyaretinde bulundu.

İkili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Avrupa Birliği’ni Türkiye’ye karşı daha sert bir tavır almaya çağıran Kiriakos Miçotakis, “Batı ılımlılığı genellikle Türkiye’nin keyfi davranışlarını teşvik ediyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı “Avrupa ilkelerinin pratiğe dönüşmesinin zamanı geldi” dedi.

Miçotakis, Yunanistan’ın komşularıyla uluslararası hukuk temelinde iyi ilişkiler kurmak istediğini belirtirken, Ancak Yunanistan, egemen haklarına yönelik tehditlere müsamaha göstermeyecektir” dedi.

Merkel, yorumlarında, tüm ülkelerin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına saygı duyması gerektiğini belirterek, diyalog yoluyla çözüme ulaşmanın “önemli ama zor” olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya şansölyesi, Yunanistan’ın Türkiye ile olan sorunlarının Avrupa için de bir sorun olduğu konusunda Yunan Başbakan ile hem fikir olduğunu açıkladı. Ancak Merkel, tüm konularda tam bir fikir birliğinin her zaman mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.