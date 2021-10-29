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Çin Orta Asya'ya askeri üs kuracak iddiası Çin'den açıklama geldi

Çin Orta Asya'ya askeri üs kuracak iddiası Çin'den açıklama geldi

Çin Dışişleri Sözcüsü Vang Vınbin, ülkesinin Orta Asya bölgesindeki herhangi bir ülkede askeri üssünün bulunmadığını belirtti.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'in Tacikistan'ın özel harekat polislerinin kullanımına sunulacak bir üs kuracağı iddiasına dair açıklama yaptı.

Vang, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya, "Çin'in Orta Asya'da herhangi bir askeri üssü olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim" yanıtını verdi.
Ancak Vang, Tacikistan'da kurulacağı belirtilen üs hakkında net bir yorum yapmadı.
Dün Çin'in Afganistan'dan gelen tehditlere karşı Tacik-Afgan sınırına Tacikistan özel harekat polisleri için üs kuracağı bildirilmişti.

3 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan üste 12 bina yer alacağı duyurulmuştu.

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