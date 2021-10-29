BIST 1.522
DOLAR 9,56
EURO 11,14
ALTIN 551,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında kavga: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında kavga: 3 yaralı

ERZURUM Palandöken ilçesinde kısır gecesi hazırlığı sırasında iki aile arasında kavga çıktı, taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. 3 kişinin yaralandığı kavgayı polis ayırırken, bölgeye gönderilen takviye ekip mahallede tedbir aldı. 

Abone ol

Olay, Palandöken ilçesi Küme Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi erkeklerin kendi aralarında düzenlediği kısır gecesi hazırlığında kavga çıktı. Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurusıkı tabancanın da kullanıldığı kavgaya müdahale etti. Kafasından aldığı darbe ile kanlar içinde kalan yaralılardan biri, polis aracıyla hastaneye götürüldü. Yaralanan diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri de yönlendirildi. Ekipler, bir süre güvenlik için mahallede bekledi. 

ÖNCEKİ HABERLER
AND Parlamentosu'nda Türkiye rüzgarı esti
AND Parlamentosu'nda Türkiye rüzgarı esti
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
İslam Memiş tarih ve fiyat verdi! 'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?
İslam Memiş tarih ve fiyat verdi! 'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?
'Doların 1.5 TL'ye inme durumu var' tweetini silen Abdülhamid'in torunu sessizliği bozdu: Bir nasihatim var
'Doların 1.5 TL'ye inme durumu var' tweetini silen Abdülhamid'in torunu sessizliği bozdu: Bir nasihatim var
Şamil Tayyar'dan BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA çağrısı! Attığımız taş...
Şamil Tayyar'dan BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA çağrısı! Attığımız taş...
Avro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı
Avro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı
Facebook'un adı mı değişti Meta ne demek kimin?
Facebook'un adı mı değişti Meta ne demek kimin?
Sivas Kangal Belediyesi'nden yüzde 32’lik zam! 2022 yılında...
Sivas Kangal Belediyesi'nden yüzde 32’lik zam! 2022 yılında...
Bursa'da çocuğu taciz etti savunması pes dedirtti! Hakim görüntüyü izleyince...
Bursa'da çocuğu taciz etti savunması pes dedirtti! Hakim görüntüyü izleyince...
GSB güvenlik görevlisi mülakat sınav yerleri takvimi 2021 açıklandı mı?
GSB güvenlik görevlisi mülakat sınav yerleri takvimi 2021 açıklandı mı?