BIST 1.522
DOLAR 9,56
EURO 11,14
ALTIN 552,88
HABER /  SPOR
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Acun Ilıcalı İngiliz takımını satın almak için anlaştı İngiliz basını yazdı

Acun Ilıcalı İngiliz takımını satın almak için anlaştı İngiliz basını yazdı

İngiltere'nin Hull City takımını satın almak için takımın sahibi ile büyük ölçüde anlaşan Acun Ilıcalı’nın İngiliz basınında yer alan haberlere göre Türk teknik adam ve bazı Türk futbolcuları da beraberinde getireceğini iddia edildi.

Abone ol

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İngiltere İkinci Ligi Championship'te mücadele eden Hull City takımıyla ilgilendiğini açıkladı.

İngiliz basını Ilıcalı'nın Türk teknik adam ve bazı Türk futbolcuları da beraberinde getireceğini iddia etti. 

İngiliz basını, Ilıcalı'nın Hull City'yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altını çizdi.

Ilıcalı'nın bu konuya ilişkin sözlerine de yer verildi: "Hull City'nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak."

İlk etapta 30 milyon sterlin

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre Acun Ilıcalı, Hull City'nin sahibi Assem Allam'a 30 milyon sterlin (35,5 milyon euro) ödeyecek. Ayrıca Hull City, Premier Lig'e yükselirken Allan'a 20 milyon sterlin daha ödenecek.

Daha önce de satın alma teklifi götürülmüş

Hull City için kulübün sahibi Assem Allam'a 2014'ten beri birkaç kez satın alma teklifi götürüldüğü fakat bu girişimlerin sonuç vermediği aktarılırken taraftarların Acun Ilıcalı'nın satın almasına yönelik heyecanının olmadığı iddia edildi.

Kadro değeri 11 milyon euro

Transfermarkt verilerine göre Hull City, 11 milyon Euroluk kadro değeriyle 24 takımlı Championship'in en değerli 23. takımı konumunda. Ayrıca Hull City, Championship'te 9 puanla 22. sırada yer alıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Filistin'in Eriha kentinde saray zemininde yer alıyor görüntüler ilgi çekti
Foto Galeri Filistin'in Eriha kentinde saray zemininde yer alıyor görüntüler ilgi çekti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
8 bin lira yatırdı 14 ayda 5.7 milyar dolar kazandı! Tüm zamanların en iyi bireysel ticareti
8 bin lira yatırdı 14 ayda 5.7 milyar dolar kazandı! Tüm zamanların en iyi bireysel ticareti
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Çin Orta Asya'ya askeri üs kuracak iddiası Çin'den açıklama geldi
Çin Orta Asya'ya askeri üs kuracak iddiası Çin'den açıklama geldi
Malatya'da binlerce TL değerinde altın tuğrayı parkta buldu: Birçok insanın yapmayacağı bir davranış
Malatya'da binlerce TL değerinde altın tuğrayı parkta buldu: Birçok insanın yapmayacağı bir davranış
Vakalar fırladı! Moskova'da Kovid-19 nedeniyle "kısmi kapanma" başladı
Vakalar fırladı! Moskova'da Kovid-19 nedeniyle "kısmi kapanma" başladı
İlayda Şeker kimdir kaç yaşında İsmail Balaban'ın sevgilisi
İlayda Şeker kimdir kaç yaşında İsmail Balaban'ın sevgilisi
Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında kavga: 3 yaralı
Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında kavga: 3 yaralı
AND Parlamentosu'nda Türkiye rüzgarı esti
AND Parlamentosu'nda Türkiye rüzgarı esti
İslam Memiş tarih ve fiyat verdi! 'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?
İslam Memiş tarih ve fiyat verdi! 'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?
Beşiktaş'ın Hatayspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Hatayspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu