Acun Ilıcalı İngiliz takımını satın almak için anlaştı İngiliz basını yazdı

İngiltere'nin Hull City takımını satın almak için takımın sahibi ile büyük ölçüde anlaşan Acun Ilıcalı’nın İngiliz basınında yer alan haberlere göre Türk teknik adam ve bazı Türk futbolcuları da beraberinde getireceğini iddia edildi.

Abone ol

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İngiltere İkinci Ligi Championship'te mücadele eden Hull City takımıyla ilgilendiğini açıkladı.

İngiliz basını Ilıcalı'nın Türk teknik adam ve bazı Türk futbolcuları da beraberinde getireceğini iddia etti.

İngiliz basını, Ilıcalı'nın Hull City'yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altını çizdi.

Ilıcalı'nın bu konuya ilişkin sözlerine de yer verildi: "Hull City'nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak."

İlk etapta 30 milyon sterlin

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre Acun Ilıcalı, Hull City'nin sahibi Assem Allam'a 30 milyon sterlin (35,5 milyon euro) ödeyecek. Ayrıca Hull City, Premier Lig'e yükselirken Allan'a 20 milyon sterlin daha ödenecek.

Daha önce de satın alma teklifi götürülmüş

Hull City için kulübün sahibi Assem Allam'a 2014'ten beri birkaç kez satın alma teklifi götürüldüğü fakat bu girişimlerin sonuç vermediği aktarılırken taraftarların Acun Ilıcalı'nın satın almasına yönelik heyecanının olmadığı iddia edildi.

Kadro değeri 11 milyon euro

Transfermarkt verilerine göre Hull City, 11 milyon Euroluk kadro değeriyle 24 takımlı Championship'in en değerli 23. takımı konumunda. Ayrıca Hull City, Championship'te 9 puanla 22. sırada yer alıyor.