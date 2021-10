YouTube Shorts teşvik fonu Türkiye'de! 100 milyon dolar dağıtacak

Video paylaşım platformu Youtube'un destek fonu artık Türkiye'deki üreticilere de verilecek. Google'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin aralarında bulunduğu ülkeler 100 milyon dolarlık Youtube Shorts Fonu ayrıldığı bildirildi.

Google kısa biçimli video pazarlama pazarına Youtube Shorts adı verilen bir geliştirmeyle girdi. Youtube, üreticileri platformuna çekebilmek için dünya genelinde bir destek fonu oluşturdu. Belirlenen ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Youtube Shorts Fonu toplamda 100 milyon dolardan oluşuyor. Kuralları karşılayan içerik üreticileri aylık 100 dolarla 10 bin dolar arasında bonus kazanabilecek.



YouTube Shorts Fonu'na nasıl başvurulur?

Kanalların son 180 gün içinde gerekli şartları karşılayan en az bir kısa video yüklemiş olması gerekir. Kanalların YouTube Topluluk Kuralları, telif hakkı kuralları ve para kazanma politikalarına uyması gerekir. Üçüncü taraf sosyal medya platformlarına ait filigran veya logolar içeren videolar, orijinal olmayan videolar (ör. filmlerden ya da TV programlarından düzenleme yapılmadan alınan klipler) veya başka içerik üreticilerin kanallarından yeniden yüklenmiş videolar uygunluk ölçütlerini karşılamaz.







İçerik üreticilerin ABD'de 13 yaşından veya diğer ülkelerde/bölgelerde geçerli olan reşit olma yaşından büyük olması gerekir. Yaşı 13-18 arasında olan içerik üreticiler için şartların bir ebeveyn ya da vasi tarafından kabul edilmesi ve kanala bağlı bir AdSense hesabı yoksa yine ebeveyn ya da vasi tarafından bir AdSense hesabı oluşturulması gereklidir. Fondan yararlanabilmek için kanalların halihazırda YouTube'dan para kazanıyor olması gerekmez. YouTube İş Ortağı Programı'ndaki içerik üreticiler ve bir Çok Kanallı Ağ (MCN) kapsamında satış ortağı olan kanallar da fondan yararlanabilir.



Shorts Fonu'ndan nasıl yararlanabilirim?

Her ay binlerce Shorts içerik üreticisine, kanallarının bir önceki ay gösterdiği Shorts performansına göre Shorts Fonu'ndan bonus almaları için bildirimde bulunacağız. Kanaldaki kısa videolar, yalnızca videoların yüklendikleri ay değil her ayki izleyici sayısı dikkate alınarak aylık performansta hesaba katılır. Bonusa hak kazanmak için ulaşılması gereken belli bir performans düzeyi yoktur. Bonus ödemesine hak kazanmak için gereken performans düzeyi, izleyicilerinizin bulunduğu ülke/bölge ve Shorts'un genel gelişimi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak aydan aya farklılık gösterebilir. Kanalınızın Shorts performansı her ay incelenir. Bu yüzden, bu ay bonusa hak kazanamamış olsanız bile sonraki ay bonus almanız mümkündür.







Shorts Fonu'ndan yararlanmaya hak kazandığımı nasıl anlarım?

Her ayın ilk haftasından sonra, içerik üreticilere e-posta ve YouTube uygulamasındaki bir bildirimle fondan yararlanmaya hak kazandıkları bildirilir. Hem e-posta hem de bildirimde, bonusun tutarı ve nasıl kullanılacağına dair talimatlar bulunacak. Hak kazanan içerik üreticiler, söz konusu bildirimleri ayın ilk haftasından hemen sonra alacak. Bonuslar, her ayın 25'ine kadar kullanılabilecek, aksi takdirde bonusların süresinin dolması söz konusu olabilir.



Shorts Fonu'ndan ne kadar kazanabilirim?

Şartları karşılayan kanallar her ay 100 ile 10.000 ABD doları arasında bonus kazanabilir. Bonuslar, içerik üreticinin kitlesinin bulunduğu ülkeye/bölgeye göre düzenlenir. Bu nedenle, fona hak kazanmak için gereken izleyici sayısı ve etkileşim, içerik üreticiler arasında farklılık gösterebilir. Bonus ödemeleri kanalınızın bağlı AdSense hesabına yapılacaktır. Ödemenin alınabilmesi için vergi stopajı ve diğer AdSense politikalarına uyulması gereklidir.







Shorts Fonu'ndan bonus ödememi nasıl alabilirim?

Hak kazanan içerik üreticiler, e-postada veya uygulama içi bildirimdeki BONUSU KULLANIN seçeneğini belirleyerek YouTube Studio'daki Shorts Fonu sayfasına gidebilir. İçerik üreticilerin, bonuslarını alabilmek için bu sayfadaki iki adımı tamamlaması gerekir:

Bonus şartlarını kabul etme.

AdSense hesabı oluşturma veya bağlama.

Etkin veya bağlı bir AdSense hesabı olan veya bir MCN ya da ağ üzerinden ödeme alan kanallara ait bonuslar, bu iki adımın tamamlanmasından sonra alınabilir.

AdSense hesabı oluşturursanız YouTube'un AdSense hesabınızı oluşturup kanalınıza bağlaması birkaç gün sürebilir. Hesap bağlandığında size e-posta göndererek bonusunuzun alınıp alınmadığını teyit ederiz.



Bonus ödememi AdSense'ten nasıl alabilirim?

Gerekli şartları karşılayan ve bonusu kullanarak ödeme almak isteyen içerik üreticilerin, onaylı ve etkin bir AdSense hesabının kanallarına bağlı olduğundan emin olması gerekir. Zaten bir AdSense hesabınız varsa bonus ödemenizi, aylık olarak belirlenen diğer YouTube kazançlarınızla birlikte alırsınız.