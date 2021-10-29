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Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ sanığı yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ sanığı yakalandı

 GAZİANTEP'te, FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalanarak tutuklandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 hapis cezası ile aranan firarinin saklandığı adresi tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ sanığı tutuklanarak cezaevine konuldu.

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