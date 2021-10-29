Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ sanığı yakalandı
GAZİANTEP'te, FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalanarak tutuklandı.Abone ol
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 hapis cezası ile aranan firarinin saklandığı adresi tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ sanığı tutuklanarak cezaevine konuldu.