İngiltere'de Türk kebapçı ve sevgilisi kabusu yaşadı! Vahşice dövdüler

İNGİLTERE'de, 37 yaşındaki Türk kebapçı Sinan Sucan ve kız arkadaşı dükkana giren bir grubun saldırısına uğradı.

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Caprice Knowles, kocası ve arkadaşları, bir kebap dükkânı sahibinin gözünün kırıldığı ve bir kadının 350 sterlinlik saç uzatmalarının koptuğu bir paket servis restoranında acımasız bir kavgaya karıştı. Bir kadının 350 sterlinlik saç uzantılarının koparıldığını ve dükkan sahibinin vahşice saldırıya uğradığını gören kebapçı kavgasında iki adam hapse atıldı.



Caprice Knowles, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Southport'taki İstanbul Kebapçı'da 'gezgin' olarak adlandırıldığı iddiasıyla çıkan arbedede kavgaya tutuştu. 37 yaşındaki kebapçı Sinan Sucan'a saldırı, 15 Aralık 2019'un erken saatlerinde gruptaki erkeklerin saldırısına uğrayan bir adamı korumaya çalışırken geldi.







Saç uzantıları kopartıldı

Sucan, Knowles'ın kocası Andra Walker ve Joseph Wilkinson tarafından yumruklanıp tekmelendikten sonra sağ göz yuvasında birden fazla kırık ve kafasında yaralar oluştu. Liverpool Kraliyet Mahkemesi, Bay Sucan'ın dışarıda bir teslimatla uğraştığını ve Walker ve Wilkinson'ı yerde yatan 28 yaşındaki Alex Jones'a saldırırken bulduğunu duydu. Walker ve Wilkinson, Jones'a saldırırken, kurbanın kız arkadaşı Natalie Ledsham, Knowles tarafından saldırıya uğradı. Ledsham, saldırı sırasında yere yumruk atıldı ve saç uzantıları kopartıldı.