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10 büyükelçi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrik törenine davet edilmedi

10 büyükelçi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrik törenine davet edilmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Osman Kavala için çağrı yapan 10 ülke büyükelçisi törene davet edilmedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törende Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Erdoğan, törende ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri ile yabancı misyon temsilcilerini kabul etti.

10 büyükelçi davet edilmedi

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Osman Kavala için çağrı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri Külliye'ye davet edilmedi.

Kavala çağrısı

10 büyükelçi, tutuklu bulunan Osman Kavala için çağrı yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri yönünde Dışişleri Bakanlığı'na talimat vermişti. Daha sonra büyükelçiler Viyana Sözleşmesi'ne uyacaklarını taahhüt ederken, "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri de iptal edilmişti.

Çavuşoğlu sinyali vermişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün konuk olduğu CNN Türk'te Bu olayın burada kalmayacağını belirterek "Biz bunun peşinde olmaya devam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığı olarak gerekli tedbirleri de alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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