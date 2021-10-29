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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Türkiye'ye 29 Ekim mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Türkiye'ye 29 Ekim mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kapsamında yayınladığı mesajda, "Bu özel gününüzde size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz ve gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir mesaj yayınladı. Blinken, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlarken ABD adına Türkiye halkını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müttefiklik vurgusu

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve ABD ortağı olduğunu belirten Blinken, Türkiye'nin yıllardır süren küresel zorluklarda ABD ve uluslararası toplumla birlikte hareket ettiğini vurguladı. Blinken, Türkiye ile ABD arasında uzun yıllardır devam eden ikili ilişkilerin ticari, güvenlik ve diplomatik iş birliği üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

"En iyi dileklerimizi gönderiyoruz"

Türkiye ile ABD arasında nesiller boyu devam eden ilişkinin önemli ve kritik bir değer taşıdığını ifade eden Blinken, "Bu özel gününüzde size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz ve gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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