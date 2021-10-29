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Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Fırsat olarak görüyoruz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Fırsat olarak görüyoruz

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. senesi olan Şubat 2022'de düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması için fırsat olarak gördüğünü belirtti.

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UKRAYNA Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Atlantic Council'de yayımlanan, "Güçlü Ukrayna-Türkiye ortaklığı Karadeniz'in güvenliğinin yoludur" başlıklı yazıda iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun Karadeniz stratejisi üzerine düşünürken Ukrayna ve Türkiye'nin siyasi, askeri ve teknik iş birliğini geliştirerek örnek alınabilecek bir model oluşturduğunu ifade eden Kuleba, iki ülke stratejik ortaklığının böylesine bir iş birliğinin yalnızca gerçekleştirilebilir değil aynı zamanda karşılıklı faydalı olduğunun iyi bir örneği olduğunu aktardı.

Kuleba, gelecek sene iki ülkenin diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. senesini kutlayacağına dikkati çekerek bu olayın şerefine o tarihte devlet başkanlarının katılımıyla Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi düzenlemeyi planladıklarını anlattı.

İki tarafın da Şubat 2022'deki toplantıyı uzun süredir beklenen serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için bir fırsat olarak gördüğüne işaret eden Kuleba, anlaşmanın imzalanmasıyla iki ülke arasındaki kuvvetli ticaret bağlarının daha da gelişmesinin sağlanacağını vurguladı.

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