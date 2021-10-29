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Rusya'da çarpıcı analiz: Türk SİHA'sına karşı koymak imkansız

UKRAYNA'nın Bayraktar TB2'yi Donbass'ta ilk kez kullanarak Rus yanlısı güçleri vurmasını değerlendiren analistler, "Rusya yanlısı militanların hava savunmasının bu araca karşı koyabilecek hiçbir şeyi yok" dedi.

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RUSYA'da Ukrayna'nın Bayraktar TB2'lerle Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vurmasının yankıları sürüyor. Türk SİHA'larına her fırsatta çözüm üretemediklerini itiraf eden Rus analistler, bu saldırı karşısında şok olmuş durumdalar.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı araçları ve topçuları hızlı bir şekilde Donbass'a aktardığını kaydeden analistler, bölgeye İHA'ların da konuşlandırılabileceğini iddia etti. Askeri gözlemci Akim Apachev, yaşanılan paniği şu sözlerle anlattı:

"Evet, Türk kuşları yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlar. Hem Libya'da hem de Suriye'de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı. Evet, Rusya yanlısı militanların hava savunmasının (resmi olarak) bu araca karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok."

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