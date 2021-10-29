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Kayseri'de eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ'de narkotik polisinin kent sınırları içinde takip edip durdurduğu eşya yüklü kamyonetin kasasında piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 100 kilo esrar ve skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.K., "İstanbul'a götürüyorum. Terör örgütlerine götürmüyorum" dedi.

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KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı. Kayseri sınırları içerisine giren M.K.'nin kullandığı ev eşyası yüklü kamyonet takibe alındı. Kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolu polis kontrol noktasında durduruldu.

Hassas burunlu narkotik köpeği 'Jack', kamyonet içerisindeki eşyalara tepki verdi. Narkotik polisleri kamyonet kasasında yaptığı aramada çantalar içine gizleniş, eşyalarla kamufle edilmiş piyasa değeri 2 milyon TL değerinde 100 kilo esrar ve skunk maddesi el geçirdi.

"Terör örgütlerine götürmüyorum"

Uyuşturucuyu taşıyan M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.K., basın mensuplarına, "İstanbul'a götürüyorum. Terör örgütlerine götürmüyorum" dedi.

Ele geçirilen uyuşturucunun Kayseri'de 2021'deki en yüksek miktar olduğu belirtildi.
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