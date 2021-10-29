BIST 1.522
DOLAR 9,61
EURO 11,11
ALTIN 548,68
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun 29 Ekim mesajında dikkat çeken 2023 detayı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun 29 Ekim mesajında dikkat çeken 2023 detayı

BELARUS Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye'nin küresel ve bölgesel düzeyde aktif rol oynadığını belirterek cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde belirlenen tüm yönlerde yeni başarılara ulaşacağına emin olduğunu söyledi.

Abone ol

BELARUS Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus halkı ve kendi adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Minsk'in Ankara ile dostluk ve karşılıklı güven geleneklerine dayalı ilişkilere önem verdiğine işaret eden Lukaşenko, "Belarus için olduğu kadar Türkiye için de egemenlik ve bağımsızlık devlet yapısının sarsılmaz önceliklerindendir. Modern gerçekliklerde zamanın görülmemiş zorluklarına karşı etkili bir şekilde direnmek için çabaları birleştirmek önemlidir" ifadesini kullandı.

Lukaşenko, Türkiye'nin dinamik gelişimine dikkati çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Türkiye, küresel ve bölgesel düzeyde aktif rol oynuyor. Türkiye'nin 2023'te sizin yönetiminizde tüm belirlenen yönlerde yeni görkemli başarılara ulaşacağına eminim" dedi.

Ankara'da Nisan 2019'da varılan anlaşmaların uygulanması da dahil olmak üzere Belarus ile Türkiye arasındaki iş birliğinin her yıl güçlendirileceğine ve her iki ülke halklarının yararına yeni başarılarla büyüyeceğine olan inancını vurgulayan Lukaşenko, Türk halkına barış ve refah diledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ada ülkesi Tonga'da ilk koronavirüs vakası kaydedildi
Ada ülkesi Tonga'da ilk koronavirüs vakası kaydedildi
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Merkel'e: Türkiye'ye karşı daha sert olun
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Merkel'e: Türkiye'ye karşı daha sert olun
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Türkiye'ye 29 Ekim mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Türkiye'ye 29 Ekim mesajı
İngiltere'de Türk kebapçı ve sevgilisi kabusu yaşadı! Vahşice dövdüler
İngiltere'de Türk kebapçı ve sevgilisi kabusu yaşadı! Vahşice dövdüler
Kırşehir'de dünür kavgasının sonu kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Kırşehir'de dünür kavgasının sonu kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Yüksek fiyat rekoru kırıyor! Çinekop kırmızı et ile yarışıyor
Yüksek fiyat rekoru kırıyor! Çinekop kırmızı et ile yarışıyor
Türkiye’nin en büyüğü 29 Ekim'de İstanbul'da açıldı! 1385 metrekare...
Türkiye’nin en büyüğü 29 Ekim'de İstanbul'da açıldı! 1385 metrekare...
Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ sanığı yakalandı
Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ sanığı yakalandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: 100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: 100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor