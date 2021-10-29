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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı

Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının açılışına kısa süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'yle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"İstanbul'umuza hayırlı olsun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "#AKMyeniden" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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