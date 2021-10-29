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Türkiye 29 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 29 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 351 bin 373 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 116 milyon 123 bin 219'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Ekim 2021 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 846 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Gebe ölümleri 2020'de salgın öncesi yıla göre yüzde 52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla anne adayını Kovid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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