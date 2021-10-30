Meteoroloji uyardı! Hafta sonu planı yapanlar dikkat
Meteoroloji tarafından pazar günü hava tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimi, İstanbul'un kuzeybatı ilçeleri, Eskişehir, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların İzmir'in güneyi, Muğla, Aydın, Antalya, Burdur'un doğusu, Ş. Urfa, Diyarbakır, Batman, Mardin'in kuzey, Adıyaman'ın doğu çevreleri, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların İzmir'in güneyi, Muğla, Aydın, Antalya, Burdur'un doğusu, Ş. Urfa, Diyarbakır, Batman, Mardin'in kuzey, Adıyaman'ın doğu çevreleri, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli kıyı kesimi ile İstanbul'un kuzeybatı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in güneyi, Aydın, Muğla, Denizli, Kütahya ve Uşak çevreleri ile bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı kıyıları ve Doğu Akdeniz ile bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SİVAS 3°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bayburt ve Artvin'in iç kesimleri ile yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor
ARTVİN 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
SAMSUN 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer kar yağışlı
KARS 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevreleri ile bu akşam ve gece saatlerinde Mardin'in kuzey, Adıyaman'ın doğu kesimleri ile Diyarbakır ve Ş. Urfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GAZİANTEP 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.