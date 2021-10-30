Meteoroloji uyardı! Hafta sonu planı yapanlar dikkat

Meteoroloji tarafından pazar günü hava tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimi, İstanbul'un kuzeybatı ilçeleri, Eskişehir, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların İzmir'in güneyi, Muğla, Aydın, Antalya, Burdur'un doğusu, Ş. Urfa, Diyarbakır, Batman, Mardin'in kuzey, Adıyaman'ın doğu çevreleri, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların İzmir'in güneyi, Muğla, Aydın, Antalya, Burdur'un doğusu, Ş. Urfa, Diyarbakır, Batman, Mardin'in kuzey, Adıyaman'ın doğu çevreleri, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli kıyı kesimi ile İstanbul'un kuzeybatı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 13°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in güneyi, Aydın, Muğla, Denizli, Kütahya ve Uşak çevreleri ile bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı kıyıları ve Doğu Akdeniz ile bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİVAS 3°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bayburt ve Artvin'in iç kesimleri ile yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor

ARTVİN 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

SAMSUN 11°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer kar yağışlı

KARS 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevreleri ile bu akşam ve gece saatlerinde Mardin'in kuzey, Adıyaman'ın doğu kesimleri ile Diyarbakır ve Ş. Urfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.