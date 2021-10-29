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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Merkel'e: Türkiye'ye karşı daha sert olun

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Merkel'e: Türkiye'ye karşı daha sert olun

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da bir araya geldiği Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak açıklama yaptı. Yunan başbakan, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı daha sert tavır takınması gerektiğini savundu.

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ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, veda ziyaretleri kapsamında Yunanistan'a gitti. Merkel, başkent Atina'da Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Miço yine Türkiye'yi hedef aldı

Miçotakis ile Merkel, ikili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Ege ve Doğu Akdeniz'de her fırsatta gerilimi tırmandıran ve Ankara'nın diyalog çağrılarını reddeden Yunan başbakan, konuşmasında Türkiye'yi hedef aldı.

Merkel'i işaret eden Miçotakis, "Diyalogdan ve tansiyonun düşürülmesinden yana olduğunuzu biliyorum. İletişim kanallarını açık tutmaya çalışacağım ancak çoğu zaman Batı'nın sakinliği Türkiye'nin keyfi hareketini teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye karşı sert olun" mesajı gönderdi

Avrupa Birliği'nden (AB) Türkiye'ye karşı 'daha sert tavır' takınmasını isteyen Miçotakis, "Avrupalı yetkililerin Avrupa siyasetini ve Avrupa pratiğini dönüştürme zamanı geldi. Haklarımız üzerindeki tehditlere veya anlaşmazlıklara müsamaha göstermeyiz" dedi.

Merkel: Tam fikir birliği her zaman mümkün değil

Angela Merkel ise diyalog yoluyla çözümlere ulaşmanın 'önemli ama zor' olduğunu dile getirdi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların Avrupa'yı da ilgilendirdiğini belirten Merkel, diğer taraftan tüm konularda tam bir fikir birliğinin her zaman mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

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