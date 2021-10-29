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Şanlıurfa'da trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi ağır yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Mücahit Çiçekli'nin kullandığı 63 PA 628 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 20'nci kilometresi Yücelen Mahallesi yakınlarında Celal Canpolat idaresindeki 63 YE 626 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Çiçekli ile otomobilde bulunan Muhammet Emin Şenateş (20), Yusuf Şenateş (29) Ali Şenateş (23), İsrafil Şenateş (36) ve Murat Şenateş (43) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet Emin Şenateş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikeleri bulunan diğer yaralılar Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Celal Canpolat'ı gözaltına alırken otomobildekilerin çalıştıkları inşaattan dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

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