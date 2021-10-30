Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nın adayı şu üç isimden biri olacak

Ahmet Hakan son zamanların en çok konuşulan konusu muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili iddialı bir açıklama geldi. Hakan'a göre Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'tan biri aday olacak.

Abone ol

CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gizem sürüyor. Son dönemde ortaya atılan sürpriz isimler herkesi şaşırttı. Partisiz isimlerin aday olacağı ve bu yönde iki isim kulislerde konuşuldu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, olası adayın partisiz olacağı iddiasına katılmadı. Adaylık tartışmalarını kaleme aldığı bugünkü yazısında Hakan, Millet İttifakı’nın olası Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı.

Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddialarını zırva olarak gördü

Yazısına “Benim anladığım Millet İttifakı’nın adayı şu isimden biri olacak” ara başlığını atan Ahmet Hakan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Özgür Demirtaş ve Coca Cola’nın eki CEO’su Muhtar Kent’in Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olacağına yönelik iddiaları “Siz bakmayın Özgür Demirtaş, Muhtar Kent türü zırvalara” diye reddetti.

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ya da İmamoğlu

"Millet İttifakı’nın adayı, şu üç isimden biri olacak" diye yazan Ahmet Hakan, bu isimleri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olarak açıkladı.

Diğer isimler fantezi ürünü ya da hedef şaşırtmaca

Yazısının sonunda bu isimler dışında ortaya atılan iddialar hakkında da “Bu üç ismin dışında kalan isimlerin tümü...Ya fantezi peşinde koşmanın ürünüdür ya da hedef şaşırtmaca maksatlı olarak ortaya çıkarılmaktadır.” İfadelerini kullandı.