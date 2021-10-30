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Bursa'da garip olay! Şoför otobüsü bırakıp kaçtı yolcular neye uğradığını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da garip olay! Şoför otobüsü bırakıp kaçtı yolcular neye uğradığını şaşırdı

Bursa'da bir otobüs şöförü, aracını kenara çekerek kayıplara karıştı. Yolcular ise olan biteni anlamaya çalıştı.

Bursa'da garip olay! Şoför otobüsü bırakıp kaçtı yolcular neye uğradığını şaşırdı

Olay, Hürriyet mahallesinde 8L hattında sefer yapan toplu taşıma aracında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs şöförü, aracı kenara çekerek kaçtı. 

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Bursa'da garip olay! Şoför otobüsü bırakıp kaçtı yolcular neye uğradığını şaşırdı

Yolculardan bazıları olan biteni anlamaya çalışırken, bazı yolcular ise otobüsten aşağı inerek sigara içti. Yolcular olay yerine polis çağırdı.

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Bursa'da garip olay! Şoför otobüsü bırakıp kaçtı yolcular neye uğradığını şaşırdı
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Bursa'da garip olay! Şoför otobüsü bırakıp kaçtı yolcular neye uğradığını şaşırdı
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