FDA onayladı resmen başlıyor! 5-11 yaş çocuklar için kritik adım

Koronavirüste yetişkin ve ergen yaş grubu çocukların aşılanmasının ardından sıra çocuklara geldi. Çocukların aşılanması için FDA acil kullanım onayını verdi.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Cuma günü Pfizer ve BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubunda acil kullanımına onay verdi. Böylece söz konusu aşının, ABD’de bu yaş grubundaki çocuklar için uygulanacak ilk ve tek Corona virüsü aşısı olmasının yolu açıldı.

Pfizer, pediatrik aşıları Cumartesi günü eczanelere göndermeye başlayacağını açıkladı. FDA’in bu kararının, çoğu yüz yüze eğitim için okula geri dönen 28 milyon Amerikalı çocuğa aşı olma şansı sunması bekleniyor.

FDA’in bağımsız uzmanlardan oluşan tavsiye kurulu 26 Ekim’de konuyu görüşmüş ve ezici çoğunlukla aşının bu yaş grubundaki çocuklarda acil kullanımını tavsiye etmişti.

Şu ana kadar Çin, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere yalnızca birkaç ülke, bu yaş grubundaki ve daha küçük yaştaki çocuklar için COVID-19 aşılarını onayladı.

FDA, küçük çocuklarda, 12 yaş ve üzerindekiler için 30 mikrogramlık orijinal dozdan daha düşük olan 10 mikrogram doza izin verdi.

FDA kurulundaki danışmanlar, daha düşük bir dozun nadir görülen bazı yan etkilerin hafifletilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Toplantıda, özellikle genç erkeklerde hem Pfizer/BioNTech hem de Moderna aşılarıyla bağlantılı olan kalp iltihabı yani miyokardit oranı yakından incelendi.

FDA, Cuma günü yaptığı açıklamada, 5 ila 11 yaş arasındaki bireylerde Pfizer aşısının bilinen ve potansiyel faydalarının risklerden daha ağır bastığını söyledi.

COVID-19 aşısında tereddüt eden veya aşıya karşı çıkan birçok yetişkinin ve hatta kendisi aşı olanların bile çocuklarına aşı yaptırma konusunda daha temkinli olmaları bekleniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışma kurulunun, aşının söz konusu yaş grubunda nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin önerileri görüşmek üzere önümüzdeki hafta toplanması planlanıyor. Son sözü CDC Başkanı söyleyecek.

Pfizer ve BioNTech, 5 ila 11 yaş arası çocuklar üzerinde yapılan klinik çalışmasında aşılarının Corona virüsüne karşı yüzde 90,7 etkinlik gösterdiğini açıkladı.

Amerika, 12-15 yaş arasındaki gençlere Mayıs ayında Corona virüsü aşısı uygulamaya başladı.