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1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Ben alkol kullanmam sabah protein tozu içtim

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Ben alkol kullanmam sabah protein tozu içtim

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü Furkan A. (21), 1.09 promil alkollü çıktı. "Ben alkol kullanmam, sabah protein tozu içtim" diyen Furkan A.'ya 1339 TL para cezası yazılıp, ehliyetine de el koyuldu.

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde, uygulama gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, 16 LDM 80 plakalı otomobili durdurup, sürücüsü Furkan A,'ya alkol testi uyguladı.

Yapılan kontrolde, 1.09 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, "Evden geliyorum. Evde yatıyordum. Alkol falan kullanmıyorum. Alkollü çıktım, anlamadım ki. Sabah protein tozu içtim. Spora gittim. O kadar yani" dedi. Alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanan Furkan A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ehliyetine de el koyuldu.

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