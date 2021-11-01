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Aracının bakımını yaptıracaklar dikkat! 20 bin lira masraf çıkarabilir!

Aracının bakımını yaptıracaklar dikkat! 20 bin lira masraf çıkarabilir!

Kış mevsimi öncesi, motorlu taşıtların antifriz ve sıvı bakımlarının aksatılmaması motor ömrünü uzatırken, oto tamir ustaları sahte ve kalitesiz sıvılar kullanmanın motorda 15-20 bin liraya kadar hasar açabileceğini belirtiyor.

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Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı, 25 milyona yaklaşırken, her geçen gün artan talep ve araç sayısı, beraberinde art niyetli kişiler için fırsat oluşturabiliyor. Kış mevsimine girerken motorlu taşıtların antifriz ve sıvı bakımlarının yapılması hayati önem taşıyor. Sıvı ve yağ bakımının aksatılması durumunda araçlar, sürücülere 15-20 bin liraya kadar ulaşabilen arızalar yol açabiliyor.

İnternette satılan ürünlerde dikkat edilmesi gerekiyor

Maliyetlerin artması nedeniyle bakımlarını ucuza yaptırmak isteyen araç sahipleri kimi zaman ucuz olsun diye internet üzerinden, bayiliği bulunmayan yerlerden düşük maliyetler yağ, antifriz ve çeşitli filtre çeşitlerini alabiliyor. Uzmanlar ise tüm bayilerde fiyatların birbirine çok yakın olduğunu, ucuza satılan ürünlerin orijinal paketler içerisine sahte dolum olabileceğini, bunun kullanımının da araçlarda ciddi hasarlara yol açabileceğini ifade ediyor.

“Soğutma sıvısı olarak su değil, antifriz kullanılmalı, yağ değişimlerinin erken yapılması gerekiyor”

Ordu'da oto tamir ve bakım ustası Ali Osman Yılmaz, araçlardaki motor soğutma sıvısının su değil, antifriz olarak kullanılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, motor yağının önemine de değinerek, “Bizim memleketimizde genelde araçlara su koyuluyor ve bu nedenle zamanlar motorun blok kısmında ve radyatörde çürümeler oluşuyor.

Uzun süre su kullanımının ardından antifriz konulduğunda ise su kaçakları meydana geliyor. Bunlar yolda fark edilemediği için araçlara ciddi sorunlara yol açabiliyor. Araca yeniden motor yaptırmaya kadar gidebiliyor. Yağ değişim kilometrelerine de çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle şehir için trafiğinde artık yoğunluk arttı, araçları bakım kilometrelerinden biraz daha erken yağ değişimi yaptırmak gerekiyor. Araçların duran trafikte boşa çalıştığı süre çok oluyor, bu nedenle yağ bakımını erken yaptırmak motor ömrünü uzatıyor” dedi.

“20 bin liralık masraf çıkartabilir”

“Parça fiyatları çok aşırı yüksek ve maliyetler de arttı, şuanda bir araca motor yaptırmak 15-20 bin lirayı geçiyor” diyen Yılmaz, “Bu nedenle bakımları zamanında yaptırmak ve dikkat etmek gerekiyor. Belki bin liralık bir masraftan kaçılıyor ama ileriye doğru 15-20 bin liralık masraf olarak geri dönebiliyor. Artık araçların da fiyatları çok yükseldi, insanların hem can hem de mal güvenlikleri için bunlara dikkat etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“İnternette satılan ürünler sahte olabiliyor”

Oto tamir ve bakım ustası Ali Osman Yılmaz, araçlarda filtrelerde bilindik ve orijinal markaların kullanılması gerektiğini ifade ederek, “Birebir satıcıdan alınması çok önemli. özellikle internet ortamında sahte ürün çok fazla, bilindik markaların birebir aynılarını yapıp gönderiyorlar. Biz anlıyoruz ama müşteriler fiyata baktıkları için anlayamıyor. Özellikle geri dönüşüm yağlarını, orijinal yağ bidonlarına dolum yapıyorlar. Bu da aracın motorunda tortulara neden oluyor, kanalları tıkayıp büyük masraflara yol açabiliyor” ifadelerine yer verdi.

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