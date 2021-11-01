Son bir yılda yardım alan ikiye katlandı Avrupa'da en büyük risk Türkiye'de

Türkiye’de sosyal yardım alan hane sayısı son 1 yılda ikiye katlandı. Cumhurbaşkanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2019 yılında 3,28 milyon kişi sosyal yardımlardan faydalanırken, bu sayı 2020’de 6,63 milyona yükseldi.

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Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin verilerine göre de 2015-2019 arasını kapsayan 4 yıllık süreçte Avrupa’da yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en fazla arttığı ülke Türkiye oldu.

Türkiye’de son dönemde Türk lirası giderek değer kaybederken enflasyon da yüzde 20’ye dayandı.

Covid-19 salgınının ekonomiye etkisi tartışılırken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın verilerine göre yoksul ailelerin sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 102 arttı.

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda yer alan bilgilere göre 2019’da 3 milyon 283 bin hane sosyal yardımlardan yararlandı.

Bu sayı 2020’de 6 milyon 631 bin kişiye yükseldi. Sosyal yardım alan hane sayısı 2018’de 3 milyon 495 bin ve 2017 yılında 3 milyon 201 bin idi.

7,8 milyon kişinin sigorta primi devletten

Cumhurbaşkanlığı verilerine göre 2020 yılında 7 milyon 811 bin kişinin genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılandı.

İşi olmayan veya yeterli derecede para kazanamayan kişiler bunu belgelemesi durumunda sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için primleri devlet ödüyor.

2019 yılında devletin prim ödediği kişi sayısı ise 7 milyon 524 bin idi. Bu da son bir yılda yüzde 4 artışa karşılık geliyor.

4 senede yoksulluk riski en çok Türkiye’de arttı

Eurostat tarafından açıklanan yoksulluk ve sosyal dışlanma verilerine göre yoksulluk riski en fazla Türkiye'de arttı.

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinde 36 Avrupa ülkesinde 2015 ve 2019 yılları arasındaki değişime bakıldığında en büyük artış Türkiye’de yaşandı.

2015’te Türkiye’de halkın yüzde 26,7’si yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşarken, bu oran 2019 yılında yüzde 33,2’ye kadar yükseldi.

Risk 28 ülkede düştü, 8 ülkede arttı

36 ülkenin 28’inde yoksulluk riski 4 yıllık bu dönemde düşüş gösterirken 8 ülkede arttı. Türkiye’nin dışında bu ülkeler Lüksemburg (1,6 yüzde puan), Norveç (0,9 yüzde puan), İsviçre (0,9 yüzde puan), Fransa (0,3 yüzde puan), İsveç (0,3 yüzde puan), Estonya (0,1 yüzde puan) ve Hollanda (0,1 yüzde puan).

Türkiye’de halkın 3’te 1’i yoksulluk riski altında

Peki, yoksulluk riskinde Türkiye Avrupa’da kaçıncı sırada? Eurostat verileri bazı ülkeler için 2020 bazıları için ise 2019 yılına ait. Arnavutluk, İzlanda, İrlanda, İtalya, Karadağ, K. Makedonya, Sırbistan, İsviçre, Türkiye ve İngiltere verileri 2019; diğer ülkeler ise 2020 yılına ait.

Buna göre Türkiye’de 2019 yılı itibariyle halkın yüzde 33,2’si yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Bu da halkın üçte biri demek. Türkiye 36 ülke içinde 6. sırada. İlk sırada yüzde 50,8 ile Arnavutluk var. Ardından Karadağ (yüzde 36,3), Romanya (yüzde 35,8), Kuzey Makedonya (yüzde 34,1) ve Bulgaristan (yüzde 33,6) geliyor.