BBP lideri Mustafa Destici: Hükümetin yanlışlarını bize yüklemeyin

"Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz hükûmetin değil; yanlışları bize yüklemeyin" diyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir ittifak içindeyseniz bütün günahı sevabı herkese yükleniyor. Öyle bir şey yok. Biz Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz ama hükûmetin üyesi değiliz" dedi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı’nın içinde olduklarını ancak hükûmetin üyesi olmadıklarını belirterek, “Bazen genel yakıştırmalar da yapılıyor. Bir ittifak içindeyseniz bütün günahı sevabı herkese yükleniyor. Öyle bir şey yok” açıklamasını yaptı. Kocaeli'de muhtarlarla buluşan BBP lideri Destici, iktidarın yanlışlarının ittifak ortağı diye kendilerine de yüklendiğini belirterek şöyle konuştu:

- Bazen genel yakıştırmalar da yapılıyor. Bir ittifak içindeyseniz bütün günahı sevabı herkese yükleniyor. Öyle bir şey yok. Biz Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz ama hükûmetin üyesi değiliz.

- Hiçbir vatandaşımızın bize böyle yaklaşmasını istemeyiz. Bunu hak etmiyoruz. Hükûmetin bütün doğru işlerini destekliyoruz ama eksik, noksan işlerini düzeltmek için de mücadele ediyoruz, hatırlatma yapıyoruz, öneri veriyoruz.

- Bununda burada karşılığını alıyoruz. Yanlış giden bir şeyi söylüyoruz ve düzeltilmesini istiyoruz. Düzeliyor mu evet. Her şey mi hallediliyor hayır.

- Ama elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Çünkü devlet bizim, ülke bizim millet bizim. Biz millete hizmet için siyaset yapıyoruz. Milletine hizmet eden Allah’ın da rızasını kazanır.