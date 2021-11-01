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İstanbul'da yaşam çok zor! Şehrin enflasyonu yüzde 20'yi aştı!

İstanbul'da yaşam çok zor! Şehrin enflasyonu yüzde 20'yi aştı!

İstanbul'da ekimde perakende fiyatlar aylık yüzde 3.29, yıllık yüzde yüzde 20.76 artış gösterdi.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ni ekim ayı verilerini açıkladı.

TÜİK enflasyon verisi için özellikle alt kalemler bazında önemli bir öncü gösterge olarak takip edilen İTO fiyat artışları, enflasyonda yükseliş eğiliminin devam ettiğini ortaya koydu. İstanbul'da ekimde gıda fiyatları yüzde 4'ün üzerinde gösterirken, İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 20'yi aştı.

İstanbul'da ekimde perakende fiyatlar aylık yüzde 3,29 artış gösterirken, yıllık artış yüzde 20,76 zirvesine ulaştı. İTO verilerine göre; toptan fiyatlar ekimde aylık bazda aylık yüzde 2,76; yıllık bazda yüzde 29,12 arttı.
Aylık gıda fiyatları yüzde 4.2 arttı

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre gıda harcamalarında yüzde 4,22, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,55, konut harcamalarında yüzde 3,25, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,62, giyim harcamalarında yüzde 2,41, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,14, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,24 ve diğer harcamalar grubunda 0,04 artış yaşandı.

Enerji maddeleri grubunda yüzde 6.5 artış

Ekim ayında aylık bazda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre madenler grubunda yüzde 6,50, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 6,49, gıda maddeleri grubunda yüzde 4,16, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,32, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,65, mensucat grubunda yüzde 0,97 artış görülürken, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,64 azalış görüldü.

Eylül ayında ise aylık bazda yüzde 2.22, yıllık yüzde 19.77 artış olmuştu. Yüzde 19.77 aynı zamanda son 3 yılın en yüksek İstanbul enflasyonu verisine işaret ediyordu.

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